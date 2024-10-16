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TFF Tarafından Men Edilen Elif Karaarslan Abonelere Özel Paylaşımlara Başladı

TFF Tarafından Men Edilen Elif Karaarslan Abonelere Özel Paylaşımlara Başladı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
16.10.2024 - 15:23

Hakem Elif Karaarslan gözlemci Orhan Erdemir'le çekildiği iddia edilen cinsel içerikli görüntülerin ortaya çıkmasıyla hakemlikten ömür boyu men edilmişti. Olayın medyaya yansımasının ardından Karaarslan'ın Instagram takipçi sayısı 500 bine ulaşmıştı.

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Elif Karaarslan cinsel içerikli görüntülerinin yayıldığı iddiasıyla TFF tarafından men edildi.

Elif Karaarslan cinsel içerikli görüntülerinin yayıldığı iddiasıyla TFF tarafından men edildi.

Hakkındaki iddiaları reddetse de Instagram hesabında kısa sürede 500 bin takipçi topladı.

Hakkındaki iddiaları reddetse de Instagram hesabında kısa sürede 500 bin takipçi topladı.

24 yaşındaki Karaarslan iddialar ortaya atılmadan önce alt kümelerde 200 liraya maç yönetiyordu.

24 yaşındaki Karaarslan iddialar ortaya atılmadan önce alt kümelerde 200 liraya maç yönetiyordu.

Geçtiğimiz gün ise abonelere özel ücretli içerik atacağını duyurdu.

Geçtiğimiz gün ise abonelere özel ücretli içerik atacağını duyurdu.
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