TFF Tarafından Men Edilen Elif Karaarslan Abonelere Özel Paylaşımlara Başladı
TFF Tarafından Men Edilen Elif Karaarslan Abonelere Özel Paylaşımlara Başladı
Hakem Elif Karaarslan gözlemci Orhan Erdemir'le çekildiği iddia edilen cinsel içerikli görüntülerin ortaya çıkmasıyla hakemlikten ömür boyu men edilmişti. Olayın medyaya yansımasının ardından Karaarslan'ın Instagram takipçi sayısı 500 bine ulaşmıştı.
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Elif Karaarslan cinsel içerikli görüntülerinin yayıldığı iddiasıyla TFF tarafından men edildi.
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Hakkındaki iddiaları reddetse de Instagram hesabında kısa sürede 500 bin takipçi topladı.
24 yaşındaki Karaarslan iddialar ortaya atılmadan önce alt kümelerde 200 liraya maç yönetiyordu.
Geçtiğimiz gün ise abonelere özel ücretli içerik atacağını duyurdu.
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