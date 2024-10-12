TFF Tarafından Ömür Boyu Men Cezası Alan Hakem Elif Karaarslan'ın Takipçi Sayısında Rekor Artış!
TFF Tarafından Ömür Boyu Men Cezası Alan Hakem Elif Karaarslan'ın Takipçi Sayısında Rekor Artış!
Gözlemci Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videolarının ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men cezası almıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberlerin ardından Elif Karaarslan'ın Instagram hesabı 500 bine yakın takipçiye ulaştı.
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Eski hakem Orhan Erdemir'in bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği görüntüler ifşa olmuş ve o videodaki kadının hakem Elif Karaarslan olduğu iddia edilmişti.
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TFF'nin sitesinde Elif Karaarslan'ın lisansının yanında ''İPTAL'' ibaresinin bulunması bu iddiaların yayılmasına sebep olurken, çok sayıda kişi Elif Karaarslan'ın Instagram hesabındaki paylaşımlara yorum yapmaya başlamıştı.
Videonun yapay zeka ürünü olduğunu ileri süren Karaarslan, videodaki kadının kendisi olmadığını ve avukatlarının bu iftiralar hakkında yasal işlem başlatacağını duyurmuştu.
Bu gelişmeler yaşanırken Karaarslan'ın Instagram hesabında takipçi sayısı hızla yükseldi. Olaylar başladığında 332 bin olan takipçi sayısı bugün itibarıyla 453 bini bulmuş durumda ve artmaya da devam ediyor.
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