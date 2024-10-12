TFF Tarafından Ömür Boyu Men Cezası Alan Hakem Elif Karaarslan'ın Takipçi Sayısında Rekor Artış!

Gözlemci Orhan Erdemir ile cinsel ilişki videolarının ortaya çıktığı iddialarıyla gündem olan hakem Elif Karaarslan, TFF tarafından ömür boyu men cezası almıştı. Gündeme bomba gibi düşen bu haberlerin ardından Elif Karaarslan'ın Instagram hesabı 500 bine yakın takipçiye ulaştı.