Bursa’da Maganda Dehşeti: Ambulansın Önünü Kesip Şoförü Dövdüler

Bursa’da kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götürmeye çalışan ambulansın önü, baba ile oğlu tarafından kesildi. İçeride hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyen magandalar, ambulansın şoförünü de dövdü. Ambulanstaki hastanın hayatını kaybettiği öğrenilirken, kavgaya karışan 22 yaşındaki M.Y. tutuklandı, baba ise serbest kaldı.