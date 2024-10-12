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Bursa’da Maganda Dehşeti: Ambulansın Önünü Kesip Şoförü Dövdüler

Bursa’da Maganda Dehşeti: Ambulansın Önünü Kesip Şoförü Dövdüler

Bursa
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.10.2024 - 08:17

Bursa’da kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye götürmeye çalışan ambulansın önü, baba ile oğlu tarafından kesildi. İçeride hasta olup olmadığını kontrol etmek isteyen magandalar, ambulansın şoförünü de dövdü. Ambulanstaki hastanın hayatını kaybettiği öğrenilirken, kavgaya karışan 22 yaşındaki M.Y. tutuklandı, baba ise serbest kaldı.

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Kalp krizi geçiren hastayı Bursa Şehir Hastanesi’ne götürmeye çalışan ambulansın önü, iş insanı S.Y.’nin kullandığı lüks marka araçla kesildi.

Kalp krizi geçiren hastayı Bursa Şehir Hastanesi’ne götürmeye çalışan ambulansın önü, iş insanı S.Y.’nin kullandığı lüks marka araçla kesildi.

Arabadan inen baba S.Y. ve oğlu M.Y., ambulansın şoförü ile tartıştı ve içeride hasta olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı.

Arabadan inen baba S.Y. ve oğlu M.Y., ambulansın şoförü ile tartıştı ve içeride hasta olup olmadığını kontrol etmeye çalıştı.

Aldığı darbeler sonrasında dudağı patlayan ambulansın şoförü Muhammet Ali K.'nın yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.'nın ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden genç adamın dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu.

Aldığı darbeler sonrasında dudağı patlayan ambulansın şoförü Muhammet Ali K.'nın yardımına arkadaşları koştu. Yaralanan Muhammet Ali K.'nın ilk müdahalesi kendi sürdüğü ambulansta yapıldı. Hastaneye giden genç adamın dudağına 12 dikiş atıldı. Hastaneden çıktıktan sonra karakola giden ambulans sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu.

Ambulanstaki kadın hastanın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ambulanstaki kadın hastanın ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay sonrası mahkemeye çıkan baba S.Y. serbest bırakılırken, oğlu M.Y. ise tutuklandı.

Olay sonrası mahkemeye çıkan baba S.Y. serbest bırakılırken, oğlu M.Y. ise tutuklandı.
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