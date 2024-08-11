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Düğünde Sıkılan Maganda Kurşunu İki Kişinin Sonu Oldu: Damadın Babası da Vefat Etti

Düğünde Sıkılan Maganda Kurşunu İki Kişinin Sonu Oldu: Damadın Babası da Vefat Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
11.08.2024 - 16:39

Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü’nün ardından damadın babası Bilal Yetim de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Dün akşam ilçenin Ören Beldesi’nde bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu mermiler Hüseyin Ölçücü( 58) ve damadın babası Bilal Yetim’e (62) isabet etti.

Dün akşam ilçenin Ören Beldesi’nde bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu mermiler Hüseyin Ölçücü( 58) ve damadın babası Bilal Yetim’e (62) isabet etti.

Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Trabzon Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilal Yetimde aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.

Trabzon Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilal Yetimde aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.

Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Olay yerinden görüntüler...

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