Düğünde Sıkılan Maganda Kurşunu İki Kişinin Sonu Oldu: Damadın Babası da Vefat Etti
Düğünde Sıkılan Maganda Kurşunu İki Kişinin Sonu Oldu: Damadın Babası da Vefat Etti
Giresun’un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde düğünde maganda kurşunuyla Hüseyin Ölçücü’nün ardından damadın babası Bilal Yetim de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Dün akşam ilçenin Ören Beldesi’nde bir düğünde havaya rastgele açılan ateş sonucu mermiler Hüseyin Ölçücü( 58) ve damadın babası Bilal Yetim’e (62) isabet etti.
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Ağır yaralı olarak Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Ölçücü burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Trabzon Tıp Fakültesi’ne kaldırılan Bilal Yetimde aradan geçen 5 saatin ardından hayatını kaybetti.
Olay sorasında Jandarma tarafından yapılan inceleme sonunda şüpheli olarak Muhterem D. (65) yakalanarak gözaltına alınırken, Eynesil İlçe Jandarma Komutanlığı'nda sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Olay yerinden görüntüler...
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