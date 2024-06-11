Genç Kızların Kabusu Olan Kadın Maganda Yakalandı: “Öldürürüm Seni” Diyerek Kadınları Dövmüştü
Genç Kızların Kabusu Olan Kadın Maganda Yakalandı: “Öldürürüm Seni” Diyerek Kadınları Dövmüştü
Kocaeli’nde genç kızları döverken videoya kaydeden ve “öldürürüm seni” diyerek tehdit eden Bahar K. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bahar K., farklı zamanlarda işkence ettiği kadınların videosunu çekerek sosyal medyada paylaşmıştı. Bahar K’nın gözaltına alınmasını Kocaeli Valisi Seddar Yavuz “Gereği yapıldı” ifadesiyle duyurdu.
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ikamet eden Bahar K.’nın, farklı zamanlarda genç kızlara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Sokak ortasında çekilen görüntülerin birinde, genç bir kızı saçlarından tutup tekmeleyen şüphelinin, "Çocuğuna sahip çık. 19 yaşındasın, 2 yaşında kızın var" diyerek darp ettiği, yanındakilerin de bir süre müdahale etmeyerek, olan biteni izlediği anlar yer aldı.
Aynı zamanda görüntülerde, zanlının sokak ortasında genç kızı darp ettikten sonra, "Bak seni uyarıyorum. Bir dahakine aynaya bakamazsın. 'Sana vurmayacağım' dedim. Küçücüksün. Benim sevgilim var, bunun da sevgilisi var. Körfez'de bir tanesine denk gelirsen öldürürüm seni. Ben ömrünü vermişim. Yemin ederim öldürürüm seni" diyerek tehdit ettiği duyuldu.
Evde çekilen bir diğer görüntüde ise Bahar K.'nin başka bir kızın kafasına vurup, "Kim kurtaracak seni buradan" ifadelerini kullanarak küfrettiği, şiddet gören genç kızın ise korku dolu bakışlarla "Abla tamam sakin ol" dediği anlar yansıdı.
Bir diğer görüntüde ise darp edilen başka bir kızın nefes nefese kaldığı görüldü. Bahar K.'nin üzerine çıkarak sorular sorduğu, şiddet gösterdiği kızın da, "Kalk, nefes alamıyorum" dediği duyuldu.
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un paylaşımı 👇
Kadın magandanın şiddet görüntüleri 👇
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