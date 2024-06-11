Genç Kızların Kabusu Olan Kadın Maganda Yakalandı: “Öldürürüm Seni” Diyerek Kadınları Dövmüştü

Kocaeli’nde genç kızları döverken videoya kaydeden ve “öldürürüm seni” diyerek tehdit eden Bahar K. ve arkadaşı polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bahar K., farklı zamanlarda işkence ettiği kadınların videosunu çekerek sosyal medyada paylaşmıştı. Bahar K’nın gözaltına alınmasını Kocaeli Valisi Seddar Yavuz “Gereği yapıldı” ifadesiyle duyurdu.