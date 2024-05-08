İzmit'de Pres Makinesini Kurmak İsteyen İş Yeri Sahibi Makine Aniden Çalışınca Feci Şekilde Can Verdi

Çalışanların fiziksel ve psikolojik sağlığını korumak, iş verimliliğini artırmak ve iş yerinde olası kazaları önlemek için yapılan iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları, çoğunlukla ihmal ediliyor ve bu durum acı olayların yaşanmasına sebep oluyor.
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikaya yeni alınan pres makinesini kurmak isteyen iş yeri sahibi Necmi Şahin, makinenin içine girdi.
Makine aniden çalışmaya başlayınca 48 yaşındaki Şahin, feci şekilde can verdi.
O anlar fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı;
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