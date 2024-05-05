Hollandalı Turistten Açık Açık Rüşvet İstemişlerdi: O Nijeryalı Polisler Törenle Görevden Alındı

Geçtiğimiz aylarda Nijeryalı polislerin, motoruyla dünyayı gezen bir turisti durdurup 'Bana ne veriyorsun?' diye sordukları video viral olmuştu hatırlarsanız. Açık açık para istemekten çekinmeyen polislerin o anlarını turist, kendi YouTube kanalında paylaşmıştı.
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Videonun ardından harekete geçildi ve oradaki polislerin kim olduğu tespit edildi.
Törenle üniformaları çıkarılan polisler görevden alındı.
İşte o video;
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Nijerya'da adalet varmış ne güzel beee
Bizde buna benzer bir şey yapılsa devlette adam kalmaz en tepeden en alta kadar adam kalmaz ilk lafları sizin derdiniz vatanı bölmek ezanı susturmak derler ,... Devamını Gör
Darısı rüşvet alan Türk polisi üzerine olsun polislerin mal varlıklarına bakın hepsi zengin olmuş