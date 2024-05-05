Hollandalı Turistten Açık Açık Rüşvet İstemişlerdi: O Nijeryalı Polisler Törenle Görevden Alındı

Geçtiğimiz aylarda Nijeryalı polislerin, motoruyla dünyayı gezen bir turisti durdurup 'Bana ne veriyorsun?' diye sordukları video viral olmuştu hatırlarsanız. Açık açık para istemekten çekinmeyen polislerin o anlarını turist, kendi YouTube kanalında paylaşmıştı.