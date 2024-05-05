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Hollandalı Turistten Açık Açık Rüşvet İstemişlerdi: O Nijeryalı Polisler Törenle Görevden Alındı

Hollandalı Turistten Açık Açık Rüşvet İstemişlerdi: O Nijeryalı Polisler Törenle Görevden Alındı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 11:59

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Geçtiğimiz aylarda Nijeryalı polislerin, motoruyla dünyayı gezen bir turisti durdurup 'Bana ne veriyorsun?' diye sordukları video viral olmuştu hatırlarsanız. Açık açık para istemekten çekinmeyen polislerin o anlarını turist, kendi YouTube kanalında paylaşmıştı.

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Videonun ardından harekete geçildi ve oradaki polislerin kim olduğu tespit edildi.

Videonun ardından harekete geçildi ve oradaki polislerin kim olduğu tespit edildi.

Törenle üniformaları çıkarılan polisler görevden alındı.

Törenle üniformaları çıkarılan polisler görevden alındı.

İşte o video;

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Fatih Yuva

Nijerya'da adalet varmış ne güzel beee

Konuşmasak olmaz

Bizde buna benzer bir şey yapılsa devlette adam kalmaz en tepeden en alta kadar adam kalmaz ilk lafları sizin derdiniz vatanı bölmek ezanı susturmak derler ,... Devamını Gör

Hacı

Darısı rüşvet alan Türk polisi üzerine olsun polislerin mal varlıklarına bakın hepsi zengin olmuş