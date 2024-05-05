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Cübbeli Ahmet Hoca İslama Çok Zarar Verdiklerini Söylediği İsmailağa Cemaati’ne “Hakkını Haram Ediyorum” Dedi

Cübbeli Ahmet Hoca İslama Çok Zarar Verdiklerini Söylediği İsmailağa Cemaati’ne “Hakkını Haram Ediyorum” Dedi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.05.2024 - 10:53

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Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün İsmailağa Cemaatinden ihraç edilmesinin ardından sular bir türlü durulmadı. Hatta Cübbeli Ahmet Hoca, İsmailağa Cemaatinin yetkililerini Babala TV'de düelloya bile çağırmıştı.

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Ahmer Mahmut Ünlü, İsmaiağa heyetine hakkını haram ettiğini söyledi.

Ahmer Mahmut Ünlü, İsmaiağa heyetine hakkını haram ettiğini söyledi.

Kendisi için "Cemaatimizin hocalarını hedef göstermektedir. Tarikatımızın mahremini ortaya saçmıştır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin ailesini hedef almıştır. Hasan Efendi Hazretlerimize hürmetsizlik etmektedir. Cemaati dağıtmak için çalışmaktadır.” gibi iddialarda bulunan İsmailağa Cemaati’ni tövbeye davet etti.

Kendisi için "Cemaatimizin hocalarını hedef göstermektedir. Tarikatımızın mahremini ortaya saçmıştır. Mahmud Efendi Hazretlerimizin ailesini hedef almıştır. Hasan Efendi Hazretlerimize hürmetsizlik etmektedir. Cemaati dağıtmak için çalışmaktadır.” gibi iddialarda bulunan İsmailağa Cemaati’ni tövbeye davet etti.

İşte o video;

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