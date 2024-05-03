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Fatih Altaylı Katıldığı Programda ‘AKP ve Trolleri’ Hakkında Konuştu: “Partinin Yarısı Gider”

Fatih Altaylı Katıldığı Programda ‘AKP ve Trolleri’ Hakkında Konuştu: “Partinin Yarısı Gider”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 16:07

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Fatih Altaylı katıldığı bir programdan kesitle gündeme geldi. Programın sunucusu Ak Parti’nin troller hakkındaki yaklaşımını örneklendirmesi üzerine Altaylı da konuyla ilgili düşüncesini belirtti.

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Sunucu, Altaylı’ya “Cumhurbaşkanı Erdoğan trol hesapların partiye zarar verdiği gerekçesiyle tespit edilmesi ve durdurulmasını talep etmiş.” dedi.

Sunucu, Altaylı’ya “Cumhurbaşkanı Erdoğan trol hesapların partiye zarar verdiği gerekçesiyle tespit edilmesi ve durdurulmasını talep etmiş.” dedi.

Altaylı ise “Ak Parti’de trolleşme çok üst düzey artık. (…) Ak Parti trolleri temizlemeye kalkarsa partinin yarısı gider.” ifadelerini kullandı.

Altaylı ise “Ak Parti’de trolleşme çok üst düzey artık. (…) Ak Parti trolleri temizlemeye kalkarsa partinin yarısı gider.” ifadelerini kullandı.

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Bozkurt

Yarısı çok iyimser.

ömer

Eskiden işe yarıyordu yalan yok troller destekçi gibi görünüp gerçek insanları etkiliyordu şimdi millet tam uyandı artık saçmalıyorlar iyice halkı kin ve nef... Devamını Gör

Fatih Kaya

Ek is olarak aktroll olmak icin caba verdim lakin kabul gormedim troll locasina iki tane troll sana referans olmadan olmuyor :)) artik trollerin maasida gec ... Devamını Gör