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İstanbul’da Değeri 120 Milyon TL Olan Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

İstanbul’da Değeri 120 Milyon TL Olan Ev Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 15:33

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Son zamanların sevilen içeriklerinden “Ne kadar kira ödüyorsun?” konseptli ev gezme videolarından biri sosyal medyanın gündemine oturdu. İstmarina’da yer alan evin satış bedeli ve kira bedeli dikkat çekti.

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37. katta yer alan dairenin balkonundan paylaşılan videoya konuk olan kadın evin değerinin 120 milyon TL olduğunu söyledi.

37. katta yer alan dairenin balkonundan paylaşılan videoya konuk olan kadın evin değerinin 120 milyon TL olduğunu söyledi.

Kira bedelinin ise 60 bin TL olduğunu belirtti. Yorumlarda buluşan izleyiciler bu denklemi mantıklı görmedi.

Kira bedelinin ise 60 bin TL olduğunu belirtti. Yorumlarda buluşan izleyiciler bu denklemi mantıklı görmedi.

Kimi izleyiciler de bu fiyata çok daha iyi seçenekler olduğunu dile getirdi.

Kimi izleyiciler de bu fiyata çok daha iyi seçenekler olduğunu dile getirdi.

İşte detaylar 👇

Tepkilerden birkaçı da bu şekilde oldu. 👇

Tepkilerden birkaçı da bu şekilde oldu. 👇
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