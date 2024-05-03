Bir Vatandaş “3 Mayıs Türkçülük Günü”nü New York Times Meydanı’na Yansıttığı Fotoğrafla Kutladı

3 Mayıs Türkçülük Günü için Alper Tunga Ünal adlı vatandaş New York Times Meydanı’na “3 Mayıs Türkçüler Günü Kutlu Olsun.” notuyla bir fotoğraf yansıttı.
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Twitter hesabından o anları paylaşan Alper Tunga Ünal kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
“Dünya Türk olsun. Yaşadıkça Türkçüyüz.” notunu da paylaşımına ekledi.
İşte o anlar 👇
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Tamam hadi en Türk sensin😅
Şova gerek yoktu isminden belli oluyo zaten en Türk senin olduğun😁
lan dayı birazda karizma olsan tam olacaktı be hahah