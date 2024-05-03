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Bir Vatandaş “3 Mayıs Türkçülük Günü”nü New York Times Meydanı’na Yansıttığı Fotoğrafla Kutladı

Bir Vatandaş “3 Mayıs Türkçülük Günü”nü New York Times Meydanı’na Yansıttığı Fotoğrafla Kutladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 13:35

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3 Mayıs Türkçülük Günü için Alper Tunga Ünal adlı vatandaş New York Times Meydanı’na “3 Mayıs Türkçüler Günü Kutlu Olsun.” notuyla bir fotoğraf yansıttı.

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Twitter hesabından o anları paylaşan Alper Tunga Ünal kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Twitter hesabından o anları paylaşan Alper Tunga Ünal kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
x.com

“Dünya Türk olsun. Yaşadıkça Türkçüyüz.” notunu da paylaşımına ekledi.

“Dünya Türk olsun. Yaşadıkça Türkçüyüz.” notunu da paylaşımına ekledi.

İşte o anlar 👇

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beyaz duman

Tamam hadi en Türk sensin😅

M.H.

Şova gerek yoktu isminden belli oluyo zaten en Türk senin olduğun😁

loneliness strengthens

lan dayı birazda karizma olsan tam olacaktı be hahah