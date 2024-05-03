Gelmiş Geçmiş En İyi Transformers Oyuncağı Olmaya Aday Yeni Teknoloji Transformers Oyuncağı

Bilenler bilir bir nesil Transformers izleyerek büyüdü ve film serisinin oyuncaklarına sahip olma hayaliyle yaşadı. Şimdilerde piyasaya sürülen yeni bir Transformers oyuncağı ise hayran kitlesini adeta büyüledi.
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Sesli komutla çalışan oyuncağın eski üretimlere kıyasla dikkat çekiciliği oldukça yüksekti.
Yorumlarda buluşan izleyiciler bu oyuncak uğruna neler yapabileklerini sıraladı.
İşte detaylar 👇
Ve yorumlardan birkaçı 👇
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