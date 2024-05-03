Yanından Geçen Araç Sürücüsünün Laf Atarak Taciz Ettiği Anlara İsyan Etti: “Bu İnsanlar Neyine Güveniyorlar?”

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“Arabadan laf atma” eylemi yıllardır anlam verilemeyen ve çözülememiş bir problemken genç kadın da yaşananlara “Bu insanlar neyine güveniyor?” diyerek isyan etti.
Araç sürücüsünün önce yanına yaklaştığını ardından da “Pşt, bakar mısın, takılalım mı, benimle gelmek ister misin?” dediğini anlattı.
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Gelen yorumların bazılarında ise yaşanan tacize odaklanmak yerine genç kadını suçlayanlar akıl tutulması yaşattı. 👇
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saat kaçta çıkacağını size mi soracak amk düzeltilmesi gereken yanlış bu mu sizin kafanıza sokayım.
Bir şeye güvendikleri yok. Erkek değiller, Adam değiller..
Adli kontrol şartıyla serbest bırakan şeye.