Yanından Geçen Araç Sürücüsünün Laf Atarak Taciz Ettiği Anlara İsyan Etti: “Bu İnsanlar Neyine Güveniyorlar?”

@yagmurtas444 adlı TikTok hesabından yaşadığı bir tacizi anlatan Yağmur Taş adlı genç kadın, sosyal medyada gündem oldu. Anlattıklarına göre gece 12 sularında Florya’da yürüyen genç kadının yanına lüks marka bir araç yaklaşmış ve onu rahatsız etmişti.