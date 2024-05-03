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Yanından Geçen Araç Sürücüsünün Laf Atarak Taciz Ettiği Anlara İsyan Etti: “Bu İnsanlar Neyine Güveniyorlar?”

Yanından Geçen Araç Sürücüsünün Laf Atarak Taciz Ettiği Anlara İsyan Etti: “Bu İnsanlar Neyine Güveniyorlar?”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 10:37

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@yagmurtas444 adlı TikTok hesabından yaşadığı bir tacizi anlatan Yağmur Taş adlı genç kadın, sosyal medyada gündem oldu. Anlattıklarına göre gece 12 sularında Florya’da yürüyen genç kadının yanına lüks marka bir araç yaklaşmış ve onu rahatsız etmişti.

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“Arabadan laf atma” eylemi yıllardır anlam verilemeyen ve çözülememiş bir problemken genç kadın da yaşananlara “Bu insanlar neyine güveniyor?” diyerek isyan etti.

“Arabadan laf atma” eylemi yıllardır anlam verilemeyen ve çözülememiş bir problemken genç kadın da yaşananlara “Bu insanlar neyine güveniyor?” diyerek isyan etti.

Araç sürücüsünün önce yanına yaklaştığını ardından da “Pşt, bakar mısın, takılalım mı, benimle gelmek ister misin?” dediğini anlattı.

Araç sürücüsünün önce yanına yaklaştığını ardından da “Pşt, bakar mısın, takılalım mı, benimle gelmek ister misin?” dediğini anlattı.

İşte detaylar 👇

Gelen yorumların bazılarında ise yaşanan tacize odaklanmak yerine genç kadını suçlayanlar akıl tutulması yaşattı. 👇

Gelen yorumların bazılarında ise yaşanan tacize odaklanmak yerine genç kadını suçlayanlar akıl tutulması yaşattı. 👇

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loneliness strengthens

saat kaçta çıkacağını size mi soracak amk düzeltilmesi gereken yanlış bu mu sizin kafanıza sokayım.

ozzymandias

Bir şeye güvendikleri yok. Erkek değiller, Adam değiller..

Bozkurt

Adli kontrol şartıyla serbest bırakan şeye.