Binanın Üstüne Devrilen Beton Pompası Kaldırılırken Vincin Halatları Koptu İki Balkon Tuzla Buz Oldu

Üsküdar’da Acıbadem Mahallesi’nde yapılan inşaat çalışmaları sırasında beton pompası bir binanın üstüne devrildi. Ardından ise beton pompasını kaldırmak vinç geldi ancak vincin halatlarının kopması sonucu bina daha kötü bir hal aldı.
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İlk etapta beton pompası binaya doğru devrildiğinde hafif hasarlar meydana gelmişti. Ancak vincin yardımıyla beton pompası kaldırılmaya çalışılırken devrildi ve iki balkon çöktü.
Balkonu çöken dairelerden birinin ev sahibi Cilasun Bayülgen olayı, “Beton pompasının ön denge ayaklarının açık, arka ayaklarının kapalı olduğunu gördüm. Normalde aracın dengede durması için açık olması gerekli. Salonumun içi moloz dolu” ifadeleriyle aktardı.
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