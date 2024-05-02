Görüş Bildir
Haberler
Video
Binanın Üstüne Devrilen Beton Pompası Kaldırılırken Vincin Halatları Koptu İki Balkon Tuzla Buz Oldu

Binanın Üstüne Devrilen Beton Pompası Kaldırılırken Vincin Halatları Koptu İki Balkon Tuzla Buz Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 23:08

İçerik Devam Ediyor

Üsküdar’da Acıbadem Mahallesi’nde yapılan inşaat çalışmaları sırasında beton pompası bir binanın üstüne devrildi. Ardından ise beton pompasını kaldırmak vinç geldi ancak vincin halatlarının kopması sonucu bina daha kötü bir hal aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

İlk etapta beton pompası binaya doğru devrildiğinde hafif hasarlar meydana gelmişti. Ancak vincin yardımıyla beton pompası kaldırılmaya çalışılırken devrildi ve iki balkon çöktü.

İlk etapta beton pompası binaya doğru devrildiğinde hafif hasarlar meydana gelmişti. Ancak vincin yardımıyla beton pompası kaldırılmaya çalışılırken devrildi ve iki balkon çöktü.

Balkonu çöken dairelerden birinin ev sahibi Cilasun Bayülgen olayı, “Beton pompasının ön denge ayaklarının açık, arka ayaklarının kapalı olduğunu gördüm. Normalde aracın dengede durması için açık olması gerekli. Salonumun içi moloz dolu” ifadeleriyle aktardı.

Balkonu çöken dairelerden birinin ev sahibi Cilasun Bayülgen olayı, “Beton pompasının ön denge ayaklarının açık, arka ayaklarının kapalı olduğunu gördüm. Normalde aracın dengede durması için açık olması gerekli. Salonumun içi moloz dolu” ifadeleriyle aktardı.

İşte o anlar 👇

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın