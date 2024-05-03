Babasıyla Birlikte Seda Sayan’ın Şarkısını Söyleyen Tatlı Kız İzleyenleri Pamuk Gibi Yaptı

@oguzhangurcan kullanıcı adlı TikTok hesabından müziğe dair içerikler üreten baba, kızına da şimdiden müziğe dair ilgisini ve sevgisini aşılıyor. Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan’ın “Ah Geceler” şarkısını tatlı kızıyla söylediği anları paylaşması üzerine videoya beğeniler yağdı.
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Baba bir yandan söylüyor bir yandan çalıyordu, tatlı kız ise ona tüm cilvesi ve güzel sesiyle eşlik ediyordu.
Tatlı kızın bir anda yükselip alçalmaları, mimikleri ve hareketleri tüm izleyicilerden maşallahları topladı.
İşte o anlar 👇
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