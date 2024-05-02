Gelin ve Damadın ‘Düğün Kutlaması’ Olarak Havaya Ateş Açtığı Anlar Tepki Gördü

Özel günlerde havaya ateş açma eylemi yıllardır çözülmeye çalışılan bir problem olsa da bunu sürdürmeye devam edenler görülüyor. Bunlardan biri de Karabük’te düğün kutlaması olarak havaya ateş açan bir çift.
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Çiftin birlikte havaya doğru silah sıktıkları anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Damat gelinle birlikte silah sıktığı anlara ek olarak evlerinin önünde de tekrarladı. Çift hem kendilerini hem de çevrelerini tehlikeye attı.
İşte o anlar 👇
Tepkilerden birkaçı bu şekilde oldu. 👇
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