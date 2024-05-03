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Ehliyetsiz ve Plakasız Trafiğe Çıkan Motosikletli Polis Çevirince Ardına Bile Bakmadan Kaçtı

Ehliyetsiz ve Plakasız Trafiğe Çıkan Motosikletli Polis Çevirince Ardına Bile Bakmadan Kaçtı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 11:16

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@nurettinsimdekofficiall kullanıcı adıyla Instagram hesabından trafikte yaşadıklarını paylaşan motosiklet sürücüsü, geçtiğimiz günlerde polisle arasında geçen bir diyalogla izleyenleri güldürdü.

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Genç adam başka bir motosiklet sürücüsüyle yol kenarında sohbet ederken hiç beklemediği anda polis geldi.

Genç adam başka bir motosiklet sürücüsüyle yol kenarında sohbet ederken hiç beklemediği anda polis geldi.

Ve genç adam polise döndü “Benim ehliyetim yok, plakam da yok. Ben gidiyorum.” diyerek kaçtı.

Ve genç adam polise döndü “Benim ehliyetim yok, plakam da yok. Ben gidiyorum.” diyerek kaçtı.

İşte o anlar 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkilerden birkaçı ise bu şekilde oldu. 👇

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