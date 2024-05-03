Ehliyetsiz ve Plakasız Trafiğe Çıkan Motosikletli Polis Çevirince Ardına Bile Bakmadan Kaçtı

Huzurevinde Kalan Atike Teyze'nin Arabada Müzik Dinleyerek Gezme Hayali Yerine Getirildi

New York Metrosunda Baygın Halde Yatan Adam Diğer Yolcuların Ortasında Tuvaletini Yapmaya Başladı

Arkadaşı Tarafından İkram Edilen 'Şırdan'ı Gören İtalyan Gencin Güldüren Tepkisi: "Siz Kafayı mı Yediniz?"