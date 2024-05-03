Partnerle Yakın Temaslı Gerçekleştirilen Yogadan Görüntüler Goygoycuların Radarına Takıldı

Sosyal medyada paylaşılan partnerli bir yoga videosu kısa sürede viral oldu. İki kişinin yer aldığı videoda normal yoga poziyonlarına kıyasla çok daha yakın temasların olduğu görüntüler dikkat çekti.
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Masanın üzerinde gerçekleşen yoga poziyonlarında erkek ile kadının adeta bütünleştiği anlar yer alıyordu.
Yoga poziyonlarına hakim olanlar bu görüntülerin yoga olmadığını dile getirirken goygoycular ise yorumlarda buluştu.
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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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