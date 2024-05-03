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Partnerle Yakın Temaslı Gerçekleştirilen Yogadan Görüntüler Goygoycuların Radarına Takıldı

Partnerle Yakın Temaslı Gerçekleştirilen Yogadan Görüntüler Goygoycuların Radarına Takıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 14:56

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Sosyal medyada paylaşılan partnerli bir yoga videosu kısa sürede viral oldu. İki kişinin yer aldığı videoda normal yoga poziyonlarına kıyasla çok daha yakın temasların olduğu görüntüler dikkat çekti.

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Masanın üzerinde gerçekleşen yoga poziyonlarında erkek ile kadının adeta bütünleştiği anlar yer alıyordu.

Masanın üzerinde gerçekleşen yoga poziyonlarında erkek ile kadının adeta bütünleştiği anlar yer alıyordu.

Yoga poziyonlarına hakim olanlar bu görüntülerin yoga olmadığını dile getirirken goygoycular ise yorumlarda buluştu.

Yoga poziyonlarına hakim olanlar bu görüntülerin yoga olmadığını dile getirirken goygoycular ise yorumlarda buluştu.

İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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