İstanbul Pendik’te Bir Şahıs Genç Bir Kadını Bıçak Zoruyla Taksiye Bindirerek Kaçırdı

İstanbul Pendik’te yaşanan olayda bir şahsın genç bir kadını zorla taksiye bindirerek götürmek istediği anlar vatandaşın cep telefonlarıyla kaydetmesi sonucu öğrenildi. Taksiye binmek istemeyen genç kadını yerlerde sürükleyen adamı araya giren vatandaşlar sakinleştirmek istedi ancak etkili olmadı.
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Pendik’in Kavakpınar Mahallesi’nde geçtiğimiz cuma 16.00 sularında gerçekleşen olayda taksiye binmesi için bıçaklı şahıs tarafından zorlanan kadının “Döveceksin beni biliyorum. Yalvarırım bırak.” ifadeleri kayda geçti.
Yaşanan arbedeyi durdurmak için vatandaş araya girmeye çalışsa da ilgili şahıs kadını zorla taksiye bindirdi ve olay yerinden ayrıldı.
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