İstanbul Pendik’te Bir Şahıs Genç Bir Kadını Bıçak Zoruyla Taksiye Bindirerek Kaçırdı

İstanbul Pendik’te yaşanan olayda bir şahsın genç bir kadını zorla taksiye bindirerek götürmek istediği anlar vatandaşın cep telefonlarıyla kaydetmesi sonucu öğrenildi. Taksiye binmek istemeyen genç kadını yerlerde sürükleyen adamı araya giren vatandaşlar sakinleştirmek istedi ancak etkili olmadı.