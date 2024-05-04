"Herkesin Okumasına Gerek Yok" Diyen Bir Kişi Sosyal Medyayı İkiye Böldü: "Zorunlu Eğitim Bu Ülkeye İhanet"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6Ws56...
Eğitim, hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve tartışmasız bir öneme sahiptir. Bu, bireylerin yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayan bir araçtır ve toplumun genel refahına katkıda bulunur. Eğitim, bireylerin yeteneklerini ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur, böylece daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşmalarını sağlar. Fakat okullarda verilen eğitimin yeterliliği ve işlevselliği uzun süredir tartışma konusu.
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Recep Kara isimli bir sosyal medya kullanıcısı, eğitim sistemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Eğitim şart değil, herkesin okumasına gerek yok" diyen Kara, zorunlu eğitimin ülkemize yapılmış bir ihanet olduğunu söyleyince insanlar ikiye bölündü.
İşte o açıklama;
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