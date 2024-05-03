Bir Takipçisinin "Mangalsız Hayat mı Olur?" Sözleri Üzerine Yaptıkları 'Vegan Mangal Partisini' Paylaştı

Son zamanlarda, vegan beslenme daha geniş kitleler tarafından ilgi görmeye başladı. Toplumun çeşitli kesimlerinden insanlar, sağlıklı yaşam ve çevre bilincinin bir parçası olarak vegan beslenmeyi tercih ediyorlar.
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Vegan beslenme tarzını benimseyen bir sosyal medya kullanıcısına "Vegan ne ya, mangalsız hayat mı olur?" yorumu gelince, arkadaşlarıyla yaptıkları vegan mangal partisini paylaştı.
Mezelerden burger köftelerine kadar birçok vegan alternatifin olduğu mangal bazılarına iştah açıcı gelirken bazıları ise mantıksız buldu.
İşte o parti;
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