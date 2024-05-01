Arkadaşı Tarafından İkram Edilen 'Şırdan'ı Gören İtalyan Gencin Güldüren Tepkisi: "Siz Kafayı mı Yediniz?"

Türkiye'nin mutfak kültürü, özellikle sakatat yemekleri konusunda son derece zengin ve çeşitlidir. Türk mutfağı, sakatat konusundaki bu zenginliği ile hem yerli hem de yabancı gurme ve yemek severlerin ilgisini çeker. Fakat elbette herkesin sakatata bakış açısı aynı değil.