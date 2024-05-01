Arkadaşı Tarafından İkram Edilen 'Şırdan'ı Gören İtalyan Gencin Güldüren Tepkisi: "Siz Kafayı mı Yediniz?"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pizzavekebab/...
Türkiye'nin mutfak kültürü, özellikle sakatat yemekleri konusunda son derece zengin ve çeşitlidir. Türk mutfağı, sakatat konusundaki bu zenginliği ile hem yerli hem de yabancı gurme ve yemek severlerin ilgisini çeker. Fakat elbette herkesin sakatata bakış açısı aynı değil.
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Bir genç, İtalyan arkadaşına 'şırdan' ikram etti.
Tabağı görünce büyük bir şok yaşayan İtalyan gencin verdiği tepkiler ise izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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Yabancı arkadaşlar gelmişti adanaya götürdüm şırdancıya penis yemeyiz ooo diye dalga geçtiler önce ikinciyi sipariş ettiler ama… Ye lan yee bağımlısı olursun 😅😅 Devamını Gör
Ben de adanalıyım ama yenilmiyor, yutamama sorunum var neden bilmiyorum ahhdh
Dilber dudağı, kadın budu, vezir parmağı yanında 😂😂😂 Allahtan sadece görüntü benziyor. Ya isim de benzeseydi