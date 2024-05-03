Hayatında İlk Kez Siyahi İnsanlarla Karşılaşan Miniğin Yaptığı Masum Benzetme Gülümsetti

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5vqWO...
Çocukların saf ve temiz dünyalarında, ayrım kavramı yoktur. Onların gözlerinde herkes eşittir ve herkesin aynı sevgiye, saygıya layık olduğunu düşünürler. Bu durum, çocukların masumiyetinin ve önyargısızlığının en güzel göstergesidir. Onlar, yaşamın karmaşasına ve toplumun dayattığı ayrımlara henüz bulaşmamış, saf duygularıyla hareket ederler. Bu nedenle, çocukların bu eşsiz dünyası, biz yetişkinler için de önemli bir öğreti kaynağıdır.
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Hayatında ilk kez siyahi insanlarla karşılaşan bir minik, duruma kendince bir açıklama buldu.
Yaptığı masum benzetme ise izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
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