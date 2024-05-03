Magazin Programlarından Aşina Olduğumuz Sesin Sahibi Programı Seslendirdiği Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@srknbstmr/vid...
Televizyon dünyasının en merak uyandıran unsurlarından biri 'dış sesler'. Birçok programda duyduğumuz etkileyici seslerin sahibinin kim olduğunu her birimiz merak etmişizdir.
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Magazin programlarının meşhur sesi Serkan Baştımar, programı seslendirdiği anları paylaştı.
Sesin sahibi ile ses kimilerinin kafasında oturmasa da birçok kişinin kafasındaki bir soru işareti gitmiş oldu.
İşte o anlar;
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