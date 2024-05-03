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Magazin Programlarından Aşina Olduğumuz Sesin Sahibi Programı Seslendirdiği Anları Paylaştı

Magazin Programlarından Aşina Olduğumuz Sesin Sahibi Programı Seslendirdiği Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.05.2024 - 17:11

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Televizyon dünyasının en merak uyandıran unsurlarından biri 'dış sesler'. Birçok programda duyduğumuz etkileyici seslerin sahibinin kim olduğunu her birimiz merak etmişizdir.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@srknbstmr/vid...
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Magazin programlarının meşhur sesi Serkan Baştımar, programı seslendirdiği anları paylaştı.

Magazin programlarının meşhur sesi Serkan Baştımar, programı seslendirdiği anları paylaştı.

Sesin sahibi ile ses kimilerinin kafasında oturmasa da birçok kişinin kafasındaki bir soru işareti gitmiş oldu.

Sesin sahibi ile ses kimilerinin kafasında oturmasa da birçok kişinin kafasındaki bir soru işareti gitmiş oldu.

İşte o anlar;

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