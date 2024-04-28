"Seçimi Murat Kurum Kazanacak" Diyen Astrolog Nuray Sayarı Kendisine Yanlış Doğum Bilgisi Verildiğini Söyledi

Astrolog Nuray sayarı, geçtiğimiz yerel seçimlerde adayların doğum haritalarına bakarak seçimde kimin avantajlı olacağını yorumlamış, net bir dille İstanbul'da Murat Kurum'un kazanacağını, bunun da İstanbul için hayırlı olacağını söylemişti hatırlarsanız.
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Katıldığı bir programda Sayarı'ya bu öngörüsünün yanlış çıkması ve ardından gelen tepkiler soruldu.
Bu konuda özür dilediğini belirten Sayarı, seçimi yanlış yorumlamasının sebebinin, kendisine doğum bilgilerinin yanlış verilmesi olduğunu söyledi.
İşte o açıklama;
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