İlahiyatçı Mehmet Okuyan "Hz. Adem'in Çocukları Nasıl Evlendi?" Sorusunu Yanıtladı

'Adem ve Havva'nın çocukları nasıl evlendi?' sorusu yıllardır üzerine tartışılan bir konu. Bu konu, tarih boyunca birçok kişi ve kurum tarafından farklı açılardan incelenmiş, çeşitli teoriler ortaya atılmıştır.
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Sunucu Cansu Canan Özgen, YouTube kanalına konuk olan ilahiyatçı Prof.Dr. Mehmet Okuyan'a "Hz. Adem'in çocukları nasıl evlendi?" sorusunu yöneltti.
Anlatılanlarda korkunç bir yanlışlık olduğunu söyleyen Okuyan, "Adem'in yaratıldığı düzlemde başka insanlar da yaratıldı. Zaten sadece Adem ve Havva'nın yaratıldığı dünyada Hz. Adem'in peygamber olmasının da bir anlamı olmazdı." dedi.
İşte o açıklama;
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