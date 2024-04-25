Çocuklar büyüdükleri sırada dünyayı keşfederken pek çok konuya karşı merak duyar. Çocukların zihinsel dünyasına bilgilerin aktarılması süreci, zaman zaman karmaşık bir hal alabilir.
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Yazar Hatice Kübra Tongar, "Allah nerede?" sorusunu "İnternet nerede?" sorusu ile açıkladı.
"Bazı şeylerin var olduğunu biliriz ama gözümüzle görüp, elimizle şurada diye gösteremeyiz. Mesela havayı düşün, hani nerede? Gözümüzle görebiliyor muyuz? Hayır." diyen Tongar'ın o anlatımı sosyal medyada viral oldu.
İşte o anlatım;
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