Arkadaşına Kanseri Yendiği Haberini Vermeden Önce Kısa Süreli Bir Korku Yaşattı ama Sevinçleri Kapleri Isıttı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hazal.sinanog...
Kanser çağımızın en büyük illetlerinden biri. Gelişen teknoloji ve sağlıkta atılan yeni adımlarla her gün bu konuda daha güzel haberler alıyoruz.
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Bir süredir kanserle mücadele eden "hazal.sinanoglu" isimli TikTok kullanıcısı, kanseri yendiğini öğrenir öğrenmez sonu arkadaşıyla paylaşmaya gitti.
Haberi vermeden önce arkadaşını biraz korkutsa da, o harika haberi verdiği anlarda yaşadıkları mutluluk kalpleri ısıttı.
İşte o anlar;
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