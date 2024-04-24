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Arkadaşına Kanseri Yendiği Haberini Vermeden Önce Kısa Süreli Bir Korku Yaşattı ama Sevinçleri Kapleri Isıttı

Arkadaşına Kanseri Yendiği Haberini Vermeden Önce Kısa Süreli Bir Korku Yaşattı ama Sevinçleri Kapleri Isıttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 23:59

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Kanser çağımızın en büyük illetlerinden biri. Gelişen teknoloji ve sağlıkta atılan yeni adımlarla her gün bu konuda daha güzel haberler alıyoruz.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hazal.sinanog...
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Bir süredir kanserle mücadele eden "hazal.sinanoglu" isimli TikTok kullanıcısı, kanseri yendiğini öğrenir öğrenmez sonu arkadaşıyla paylaşmaya gitti.

Bir süredir kanserle mücadele eden "hazal.sinanoglu" isimli TikTok kullanıcısı, kanseri yendiğini öğrenir öğrenmez sonu arkadaşıyla paylaşmaya gitti.

Haberi vermeden önce arkadaşını biraz korkutsa da, o harika haberi verdiği anlarda yaşadıkları mutluluk kalpleri ısıttı.

Haberi vermeden önce arkadaşını biraz korkutsa da, o harika haberi verdiği anlarda yaşadıkları mutluluk kalpleri ısıttı.

İşte o anlar;

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