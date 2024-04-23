Annesinin İsteğini Geri Çevirmedi: Mansur Yavaş 23 Nisan'da Koltuğunu Otizmli Muhammed Uğur'a Bıraktı

Bugün en eşsiz bayramlarımızdan biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayramda siyasilerin, makamlarını bir çocuğa bırakması geleneğini, Mansur Yavaş bu yıl da gerçekleştirdi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş makamını, otizmli Muhammed Uğur'a bıraktı.
Muhammed Uğur'un annesinin ricasını kırmayan Yavaş'ın bu jesti beğeni topladı.
Mansur Yavaş o anları, "Tabii ki koltuk Muhammed Uğur’un hakkı, onu tanıdığımız için çok mutluyuz." notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar;
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