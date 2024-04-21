Esenyurt'ta Bir Çocuk Yağmurda Islanan Köpeğe Elindeki Tahta Parçasıyla Yol Boyunca Eşlik Etti

Hayvanlarla çocuklar arasında kurulan bağın eşsizliği, her iki tarafın da sahip olduğu saf ve masum duygularla birleştiğinde, bu ilişkiyi daha da özel kılıyor. Bu özel bağ, çocukların hayvanlarla etkileşim kurarak sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.