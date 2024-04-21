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Esenyurt'ta Bir Çocuk Yağmurda Islanan Köpeğe Elindeki Tahta Parçasıyla Yol Boyunca Eşlik Etti

Esenyurt'ta Bir Çocuk Yağmurda Islanan Köpeğe Elindeki Tahta Parçasıyla Yol Boyunca Eşlik Etti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 14:37

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Hayvanlarla çocuklar arasında kurulan bağın eşsizliği, her iki tarafın da sahip olduğu saf ve masum duygularla birleştiğinde, bu ilişkiyi daha da özel kılıyor. Bu özel bağ, çocukların hayvanlarla etkileşim kurarak sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

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Esenyurt'ta bir çocuk, yağmurda ıslandığını gördüğü bir köpeğin yardımına koştu.

Esenyurt'ta bir çocuk, yağmurda ıslandığını gördüğü bir köpeğin yardımına koştu.

Elindeki tahta parçasıyla yol boyunca köpeğe eşlik eden miniğin merhameti kalpleri ısıttı.

Elindeki tahta parçasıyla yol boyunca köpeğe eşlik eden miniğin merhameti kalpleri ısıttı.

İşte o video;

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