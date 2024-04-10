Görüş Bildir
Haberler
Video
İzlediğiniz Bütün Kayroprati Videolarını Unutun: Bir Adam Zürafanın Boynuna Kayropraktik Tedavi Uyguladı

İzlediğiniz Bütün Kayroprati Videolarını Unutun: Bir Adam Zürafanın Boynuna Kayropraktik Tedavi Uyguladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 10:47

İçerik Devam Ediyor

Kayropraktik tedavi günümüzde birçok rahatsızlık için kullanılabilen popüler bir yöntem. Hatta bu yöntem artık hayvanlar üzerinde de kullanılıyor. Daha önce köpeklerden atlara kadar birçok hayvana kayropraktik tedavi uygulandığı videoları izledik.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dr.joren_whit...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir doktor, bir zürafanın boynuna kayropraktik tedavi uyguladığı anları paylaştı.

Bir doktor, bir zürafanın boynuna kayropraktik tedavi uyguladığı anları paylaştı.

Dünyanın en uzun boynuna sahip olan zürafanın tedavinin ardından rahatlaması ve verdiği tepki kalpleri ısıttı.

Dünyanın en uzun boynuna sahip olan zürafanın tedavinin ardından rahatlaması ve verdiği tepki kalpleri ısıttı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?