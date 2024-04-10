İzlediğiniz Bütün Kayroprati Videolarını Unutun: Bir Adam Zürafanın Boynuna Kayropraktik Tedavi Uyguladı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@dr.joren_whit...
Kayropraktik tedavi günümüzde birçok rahatsızlık için kullanılabilen popüler bir yöntem. Hatta bu yöntem artık hayvanlar üzerinde de kullanılıyor. Daha önce köpeklerden atlara kadar birçok hayvana kayropraktik tedavi uygulandığı videoları izledik.
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Bir doktor, bir zürafanın boynuna kayropraktik tedavi uyguladığı anları paylaştı.
Dünyanın en uzun boynuna sahip olan zürafanın tedavinin ardından rahatlaması ve verdiği tepki kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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