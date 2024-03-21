Ders Niteliğinde Görüntüler: Suya Atladığı An Akıntıya Kapılan Gencin Kıyıya Çıkmak İçin Verdiği Mücadele

Deniz sezonunun başlamasıyla birlikte, ne yazık ki boğulma olayları da kaçınılmaz bir şekilde artış gösteriyor. Tüm uyarı ve önlemlere karşın, bu trajik durumların önüne geçilemiyor. Bu durumun temel sebeplerinden biri çoğunlukla, akıntı olan riskli bölgelerde suya girilmesi oluyor. Deniz sezonu boyunca alınması gereken önlemler ve dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durmak, hayati önem taşıyor.
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Bir genç, akıntı olan bölgede suya atladı ve saniyeler içinde metrelerce sürüklendi.
Gencin kıyıya çıkmak için verdiği mücadele arkadaşları tarafından anbean kaydedildi.
Görüntüler, yaz sezonuna doğru gittiğimiz şu günlerde birçok kişinin kulağına küpe oldu.
İşte o anlar;
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