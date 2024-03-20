Havaya Kaldırdı! Bir Filin Safari Aracına Saldırdığı Anlar Hem Aracın İçinden Hem Dışarıdan Görüntülendi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hendryblom/vi...
Safari, dünya üzerindeki en ilgi çekici deneyimlerden biri.Hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı, doğa severler için büyüleyici bir etkinlik. Fakat bu etkinlik büyüleyici olduğu kadar ürkütücü de olabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir safari aracının önüne çıkan fil, bir anda safari aracına saldırdı.
Filin aracı dişleriyle havaya kaldırdığı o anlar hem aracın içinden hem de dışardan görüntülendi.
İşte o anlar;
O anlar aracın dışından da böyle görüntülendi;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda