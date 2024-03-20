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Havaya Kaldırdı! Bir Filin Safari Aracına Saldırdığı Anlar Hem Aracın İçinden Hem Dışarıdan Görüntülendi

Havaya Kaldırdı! Bir Filin Safari Aracına Saldırdığı Anlar Hem Aracın İçinden Hem Dışarıdan Görüntülendi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 20:48

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Safari, dünya üzerindeki en ilgi çekici deneyimlerden biri.Hayvanları doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı, doğa severler için büyüleyici bir etkinlik. Fakat bu etkinlik büyüleyici olduğu kadar ürkütücü de olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@hendryblom/vi...
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Bir safari aracının önüne çıkan fil, bir anda safari aracına saldırdı.

Bir safari aracının önüne çıkan fil, bir anda safari aracına saldırdı.

Filin aracı dişleriyle havaya kaldırdığı o anlar hem aracın içinden hem de dışardan görüntülendi.

Filin aracı dişleriyle havaya kaldırdığı o anlar hem aracın içinden hem de dışardan görüntülendi.

İşte o anlar;

O anlar aracın dışından da böyle görüntülendi;

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