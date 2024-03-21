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Motosikletleriyle Gezerken Bir Evin Çatısından İçeri Giren İki Kardeş Oradaki İnsanlar Tarafından Kurtartıldı

Motosikletleriyle Gezerken Bir Evin Çatısından İçeri Giren İki Kardeş Oradaki İnsanlar Tarafından Kurtartıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 21:26

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Kaza elbette ki beklenmedik bir durum. Bu durumda, önemli olan kaza sonrası durumu en iyi şekilde yönetebilmektir. Bu, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan önemlidir. Sonuçta, kazalar hayatın bir parçasıdır ve onlarla başa çıkmak, hayatın da bir parçasıdır. Kaza doğrudan korkutucu bir kelime olsa da bazen bazı kazalar güldüren anlara sebep olabiliyor.

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İki kardeş, motosikletleriyle gezerken bir anlığına kontrolü kaybedince bir evin çatısına uçtular.

İki kardeş, motosikletleriyle gezerken bir anlığına kontrolü kaybedince bir evin çatısına uçtular.

Çevrekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan kızlar, şans eseri herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Çevrekilerin yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan kızlar, şans eseri herhangi bir yara almadan kurtuldu.

İşte o video;

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