Bir Kişi Hamile Bir Kedi İçin Mama ve Kediyi Beslemesini Rica Ettiği Kurye İçin de Çikolata Sipariş Etti

İnce düşünebilme yeteneği iyilikle birleştiğinde muazzam olaylar yaşanabiliyor. Bu yüzden karmaşık problemleri çözme, olayları farklı açılardan değerlendirme, çözüm üretme ve birçok şeyi aynı anda yapabilme yeteneği büyük bir nimettir.
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Bir vatandaş, yaşadığı sitedeki hamile kedi için mama, kediyi besleyecek olan kurye için de bir çikolata sipariş etti.
Kuryenin de mama kutusunu boşalttıktan sonra, aç hayvanlar kafasını sokmaya çalışmasınlar diye kutuyu ezmesi kalpleri ısıttı.
İşte o video;
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