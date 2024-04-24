Görüş Bildir
Haberler
Video
Okullar Arası Futbol Turnuvasında Şampiyon Olan Öğrencilerin Okulda Törenle Karşılandığı Gurur Dolu Anlar

Okullar Arası Futbol Turnuvasında Şampiyon Olan Öğrencilerin Okulda Törenle Karşılandığı Gurur Dolu Anlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 23:24

İçerik Devam Ediyor

Başarının takdir edilmesi ve kutlanması herkes için önemli. Başarıya ulaşmanın ardından bu durumun takdir edilmesi ve özel bir şekilde kutlanması, her birey için büyük bir değer taşır. Özellikle genç yaşlarda başarının kutlaması, bireyin kendini daha değerli hissetmesine olanak sağlar ve bu da onun daha çok başarı elde etme arzusunu körükler.

Kaynak: https://twitter.com/bbosports/status/...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir okulda, okullar arası futbol turnuvasında şampiyon olan öğrenciler törenle karşılandı.

Bir okulda, okullar arası futbol turnuvasında şampiyon olan öğrenciler törenle karşılandı.

Hem şampiyonluk öğrencilerin gururu hem de onları karşılayanların mutluluğu, izleyenleri de öğrencilik yıllarına götürdü.

Hem şampiyonluk öğrencilerin gururu hem de onları karşılayanların mutluluğu, izleyenleri de öğrencilik yıllarına götürdü.

İşte o anlar;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Balkan Türkleri

Biz de okuldan 3 arkadaş bilgi yarışmasında birinci olmuştuk,karışlayan falan da olmamıştı ama neyse nostalji oldu 😊

gmzebrkts

ne güzel tebrikler😊

garibann

lan bu nasıl bisey var ya şampiyonlar ligi a.....iki kupam var kaptan olarak biri futbol biri voleybol ses yapma...baskada bi numaram yok 😂😂😂😂