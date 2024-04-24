Okullar Arası Futbol Turnuvasında Şampiyon Olan Öğrencilerin Okulda Törenle Karşılandığı Gurur Dolu Anlar

Kaynak: https://twitter.com/bbosports/status/...
Başarının takdir edilmesi ve kutlanması herkes için önemli. Başarıya ulaşmanın ardından bu durumun takdir edilmesi ve özel bir şekilde kutlanması, her birey için büyük bir değer taşır. Özellikle genç yaşlarda başarının kutlaması, bireyin kendini daha değerli hissetmesine olanak sağlar ve bu da onun daha çok başarı elde etme arzusunu körükler.
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Bir okulda, okullar arası futbol turnuvasında şampiyon olan öğrenciler törenle karşılandı.
Hem şampiyonluk öğrencilerin gururu hem de onları karşılayanların mutluluğu, izleyenleri de öğrencilik yıllarına götürdü.
İşte o anlar;
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Biz de okuldan 3 arkadaş bilgi yarışmasında birinci olmuştuk,karışlayan falan da olmamıştı ama neyse nostalji oldu 😊
ne güzel tebrikler😊
lan bu nasıl bisey var ya şampiyonlar ligi a.....iki kupam var kaptan olarak biri futbol biri voleybol ses yapma...baskada bi numaram yok 😂😂😂😂