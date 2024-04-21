Sevgilisi Tarafından Defalarca Dolandırılan Kadının Anlattıkları Kulağınıza Küpe Olacak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6BJuj...
İlişkilerin temel taşı kuşkusuz karşılıklı güven unsurudur. Her türlü ilişkinin sağlam bir zemin üzerinde yükselmesi, bu güven duygusunun varlığına bağlıdır. İster aile içi, ister arkadaşlık, isterse de romantik bir ilişki olsun, güven olmadan hiçbir ilişki sağlıklı ve uzun ömürlü olamaz. Fakat güvenmekle bu güveni kullandırmak arasında oldukça ince bir çizgi var.
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Bir kadın, eski sevgilisi tarafından defalarca dolandırılma hikayesini anlattı.
Sadece kendisinin değil annesinin de tuzağa düştüğü ilişkide yaşananlar, birçok kişinin kulağına küpe oldu.
İşte o video;
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