Bir Kadından Erkeklere İlginç İlişki Tavsiyesi: "Yanınıza Buluştuğunuz Kadının Meme Boyutu Kadar Para Alın"

Sosyal medyada farklı uzmanlık alanlarına ya da tecrübelere sahip pek çok kişiden farklı ilişki tavsiyeleri duyabiliyoruz. Bu durum, insanların ilişkiler hakkında farklı perspektifler kazanmalarına yardımcı olurken bazen de biraz beyin yakabiliyor.
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Bir kadın, ilk buluşmada bir erkeğin yanına alması gereken para miktarı konusunda ilginç bir tavsiye verdi.
''İlk buluşmada cebinizde olması gereken paranın miktarı, buluştuğunuz kızın memesinin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir." diyen kadın, eğer İstanbul'daysanız yanınızda her ihtimale karşı açık çek bulundurması gerektiğini, Erzurum'dakilerin bu konuda da rahat olabileceğini belirtti.
İşte beyin yakan o tavsiye;
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