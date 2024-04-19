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Tinder'da Bir Kadın Profili Açıp Profil Resmini 'Tuvalet Kağıdı' Yapan Adam Gelen Mesaj Sayısına İnanamadı

Tinder'da Bir Kadın Profili Açıp Profil Resmini 'Tuvalet Kağıdı' Yapan Adam Gelen Mesaj Sayısına İnanamadı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 19:30

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Günümüzde ikili ilişkiler, pek çok kişinin ayak uyduramadığı bir hal aldı. Sadece bir fotoğraf görerek ve tek bir mesajla iletişime geçilebilen bu dönemde insanların ilişkilerden beklentileri, karşı cinse karşı tavırları ve ilk adımı atma anlayışları tamamen değişti.

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'baraneemo' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Tinder'da bir kadın profili açtı ve profil resmine de bir tuvalet kağıdı koydu.

'baraneemo' isimli bir sosyal medya kullanıcısı, Tinder'da bir kadın profili açtı ve profil resmine de bir tuvalet kağıdı koydu.

Kendisine gelen beğeniler ve mesajlar "Ne yapıyorsunuz beyler" dedirtti.

Kendisine gelen beğeniler ve mesajlar "Ne yapıyorsunuz beyler" dedirtti.

İşte o video;

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