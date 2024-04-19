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Torbacılıktan Gözaltına Alınan Karısını Tatile Gider Gibi Güle Oynaya Uğurlayan Adam

Torbacılıktan Gözaltına Alınan Karısını Tatile Gider Gibi Güle Oynaya Uğurlayan Adam

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.04.2024 - 18:49

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Her ilişkinin dinamiği birbirinden farklıdır elbette. Bu bilinçle, her ilişkiyi kendi dinamikleri içinde değerlendirmek ve bu dinamiklere saygı göstermek gerekir. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle birbirinden ilginç çiftleri tanıdık bildiğiniz üzere.

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Torbacılıktan gözaltına alınan karısı polis aracına binerken aşırı rahat olan bir adamın videosu biraz beyin yaktı.

Torbacılıktan gözaltına alınan karısı polis aracına binerken aşırı rahat olan bir adamın videosu biraz beyin yaktı.

Karısını güle oynaya uğurlayan adam o anları "Elbet bir gün karıcığım. Seni çok seviyorum." notuyla paylaştı.

Karısını güle oynaya uğurlayan adam o anları "Elbet bir gün karıcığım. Seni çok seviyorum." notuyla paylaştı.

İşte o video;

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