Bir Süre Havası Solunduğunda Şifa Dağıttığına İnanılan Türbede Soluduğu Metan Gazının Etkisiyle Bayılan Kadın

Türbe inancı tarihten günümüze uzanan, köklü bir geçmişe sahip. Türbeler, birçok kişi için kutsal kabul edilen yerlerdir ve birçok toplum için manevi anlamda büyük bir öneme sahiptir. Bu yerler, birçok kişi tarafından sık sık ziyaret edilir.
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Kırıkkale'de bulunan Haydar Dede Türbesi'nde bir kadının, kafasını türbenin içine uzattıktan bir süre sonra bayıldığı görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Türbenin şifalı olduğunu söyleyen görevlinin rahatlığı ve çevresindekilerin "Şifa olsun" diyerek kadına müdahale etmemsi dikkat çekti.
Fakat türbenin içinde metan gazı bulunduğu ve bu baygınlığın sebebinin de bu olduğu iddia edildi.
İşte o anlar;
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