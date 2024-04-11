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Yaptığı Sihirbazlık Numaralarının Arkasında Yatan Hileyi Paylaşan Sihirbazın İzlerken Hipnotize Eden Videosu

Yaptığı Sihirbazlık Numaralarının Arkasında Yatan Hileyi Paylaşan Sihirbazın İzlerken Hipnotize Eden Videosu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 12:57

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Büyüleyici ve gizemli dünyasıyla, insanları şaşırtmayı ve eğlendirmeyi başaran sihirbazlık, aslında karmaşık bir sanat dalıdır. Sihirbazlık numaraları, sadece bir eğlence değil, aynı zamanda bir bilim ve yetenek gerektirir. İzleyicilerin gözlerini kamaştıran bu numaralar, aslında dikkat, hız ve el çabukluğu gerektirir.

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Bir sihirbaz, hepimizin aşina olduğu sihir numaralarının arka planındaki hileleri paylaştı.

Bir sihirbaz, hepimizin aşina olduğu sihir numaralarının arka planındaki hileleri paylaştı.

Bu hileleri izlemek de en az, çocukken sihir numaralarını izlerken olduğu gibi izleyenleri hipnotize etti.

Bu hileleri izlemek de en az, çocukken sihir numaralarını izlerken olduğu gibi izleyenleri hipnotize etti.

İşte o video;

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