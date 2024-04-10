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Öğretmenlerine İsimleriyle Hitap Eden Öğrencinin Videosunu İzlerken Hem Eğlenecek Hem Gerileceksiniz

Öğretmenlerine İsimleriyle Hitap Eden Öğrencinin Videosunu İzlerken Hem Eğlenecek Hem Gerileceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 23:51

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Eğitim sürecinin temel taşlarından biri olan öğretmen ve öğrenci arasındaki etkileşim, bu sürecin kalitesini ve verimliliğini belirleyen ana unsurdur ve eğitimdeki başarıyı doğrudan etkiler. Bu ilişki, öğrencinin bilgiye ulaşma biçimini, öğrenme hızını ve motivasyonunu belirlerken, aynı zamanda öğretmenin de öğretme stratejilerini ve eğitim yaklaşımını şekillendirir. Dolayısıyla, öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişkinin niteliği, eğitim hayatının genel seyrini ve sonuçlarını belirleyici bir rol oynar. Bu nedenle, bu ilişkinin sağlıklı ve verimli bir şekilde kurulması ve sürdürülmesi için saygı ve samimiyetin doğru ölçüde olması oldukça önemli.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mbsecren/vide...
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Bir öğrenci, öğretmenlerine isimleriyle hitap edip tepkilerini kaydetti.

Bir öğrenci, öğretmenlerine isimleriyle hitap edip tepkilerini kaydetti.

Öğretmenlerin ilk anda verdikleri tepkiler her bizimize öğrencilik yıllarımızı hatırlattığından gerilmemize sebep olsa da ortaya güldüren bir video çıktı.

Öğretmenlerin ilk anda verdikleri tepkiler her bizimize öğrencilik yıllarımızı hatırlattığından gerilmemize sebep olsa da ortaya güldüren bir video çıktı.

İşte o video;

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