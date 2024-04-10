Sosyal Medyada Türkçe Dersi Veren Bir Kadın Dersi “Cüneyd Efendi" ile Anlatınca Ortaya Güldüren Bir Ders Çıktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5cv35...
Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi, yayın hayatına başladığı andan itibaren televizyonun en ses getiren işlerinden biri oldu. Özellikle Mert Yazıcıoğlu, canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteri ile hem dikkat çekiyor hem de beğeni topluyor.
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Sosyal medyada Türkçe öğrettiği videolar paylaşan Kazakistan’lı bir kadın, dizilerden sık sık esinleniyor.
Bir dersini anlatırken konuya Kızıl Goncalar’ın Cüneyd efendisini dahil edince, ortaya hem güldüren hem de akılda kalıcı bir video çıktı.
İşte o ders;
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