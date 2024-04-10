Sosyal Medyada Türkçe Dersi Veren Bir Kadın Dersi “Cüneyd Efendi" ile Anlatınca Ortaya Güldüren Bir Ders Çıktı

Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi, yayın hayatına başladığı andan itibaren televizyonun en ses getiren işlerinden biri oldu. Özellikle Mert Yazıcıoğlu, canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteri ile hem dikkat çekiyor hem de beğeni topluyor.