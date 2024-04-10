Görüş Bildir
Haberler
Video
Sosyal Medyada Türkçe Dersi Veren Bir Kadın Dersi “Cüneyd Efendi" ile Anlatınca Ortaya Güldüren Bir Ders Çıktı

Sosyal Medyada Türkçe Dersi Veren Bir Kadın Dersi “Cüneyd Efendi" ile Anlatınca Ortaya Güldüren Bir Ders Çıktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 19:03 Son Güncelleme: 10.04.2024 - 19:51

İçerik Devam Ediyor

Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz’in yer aldığı Kızıl Goncalar dizisi, yayın hayatına başladığı andan itibaren televizyonun en ses getiren işlerinden biri oldu. Özellikle Mert Yazıcıoğlu, canlandırdığı Cüneyd Efendi karakteri ile hem dikkat çekiyor hem de beğeni topluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C5cv35...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sosyal medyada Türkçe öğrettiği videolar paylaşan Kazakistan’lı bir kadın, dizilerden sık sık esinleniyor.

Sosyal medyada Türkçe öğrettiği videolar paylaşan Kazakistan’lı bir kadın, dizilerden sık sık esinleniyor.

Bir dersini anlatırken konuya Kızıl Goncalar’ın Cüneyd efendisini dahil edince, ortaya hem güldüren hem de akılda kalıcı bir video çıktı.

Bir dersini anlatırken konuya Kızıl Goncalar’ın Cüneyd efendisini dahil edince, ortaya hem güldüren hem de akılda kalıcı bir video çıktı.

İşte o ders;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?