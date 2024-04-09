Sosyal Medyada Güç Denemeleri Yapan Bir Kullanıcı Kelepçelerin Nasıl Kırılabileceğini Gösterdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mitya06.11/vi...
Sosyal medyada her an her saniye herhangi bir konuda bilgi edinmemiz mümkün. İstediğimiz an, istediğimiz konuda bilgiye ulaşabileceğimiz, bilgi akışının hiç durmadığı bir dünya. Herkes kendi uzman olduğu konuda işimize oldukça yarayacak bilgiler paylaşıyor. Bu sebeple kafamızın için nerede işimize yarayacağını bilmediğimiz bilgilerle dolu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sosyal medya hesabında kas gücünü göstermek için çeşitli denemeler yapan bir kullanıcı ilginç bir bilgi paylaştı.
Kelepçeleri kolay bir şekilde nasıl kırabileceğinizi gösteren video oldukça ilgi çekti.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
simdi sen hırsızları akıl verdin hırsızlar senin sayende artik kelepçeleri acabilirler😂😂😂
kimse denemesin çok çok çok zor bir iş. bileklerinizi mahfesersiniz.
Kırmaya gerek yok. Bir iğne yada tel yardımıyla kolayca açılıyor zaten. Nasıl bildiğimi soruyorsanız; askerde jandarmaydım. Yakalanan bir tutuklunun yerden b... Devamını Gör