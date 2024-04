Sosyal Medyada Güç Denemeleri Yapan Bir Kullanıcı Kelepçelerin Nasıl Kırılabileceğini Gösterdi

Sosyal medyada her an her saniye herhangi bir konuda bilgi edinmemiz mümkün. İstediğimiz an, istediğimiz konuda bilgiye ulaşabileceğimiz, bilgi akışının hiç durmadığı bir dünya. Herkes kendi uzman olduğu konuda işimize oldukça yarayacak bilgiler paylaşıyor. Bu sebeple kafamızın için nerede işimize yarayacağını bilmediğimiz bilgilerle dolu.