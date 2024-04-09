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Sosyal Medyada Güç Denemeleri Yapan Bir Kullanıcı Kelepçelerin Nasıl Kırılabileceğini Gösterdi

Sosyal Medyada Güç Denemeleri Yapan Bir Kullanıcı Kelepçelerin Nasıl Kırılabileceğini Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 10:47

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Sosyal medyada her an her saniye herhangi bir konuda bilgi edinmemiz mümkün. İstediğimiz an, istediğimiz konuda bilgiye ulaşabileceğimiz, bilgi akışının hiç durmadığı bir dünya. Herkes kendi uzman olduğu konuda işimize oldukça yarayacak bilgiler paylaşıyor. Bu sebeple kafamızın için nerede işimize yarayacağını bilmediğimiz bilgilerle dolu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mitya06.11/vi...
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Sosyal medya hesabında kas gücünü göstermek için çeşitli denemeler yapan bir kullanıcı ilginç bir bilgi paylaştı.

Sosyal medya hesabında kas gücünü göstermek için çeşitli denemeler yapan bir kullanıcı ilginç bir bilgi paylaştı.

Kelepçeleri kolay bir şekilde nasıl kırabileceğinizi gösteren video oldukça ilgi çekti.

Kelepçeleri kolay bir şekilde nasıl kırabileceğinizi gösteren video oldukça ilgi çekti.

İşte o video;

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gmzebrkts

simdi sen hırsızları akıl verdin hırsızlar senin sayende artik kelepçeleri acabilirler😂😂😂

kenan öz

kimse denemesin çok çok çok zor bir iş. bileklerinizi mahfesersiniz.

FİN İKEN

Kırmaya gerek yok. Bir iğne yada tel yardımıyla kolayca açılıyor zaten. Nasıl bildiğimi soruyorsanız; askerde jandarmaydım. Yakalanan bir tutuklunun yerden b... Devamını Gör