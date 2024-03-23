Ethereum'un Kurucusu Vitalik Buterin'in Analizini Yapan Psikolog Ekran Bağımlısı Çocuklar İçin Uyarıda Bulundu

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4jOlyErIdm/
Kripto para piyasasının en öne çıkan isimlerinden biti Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin bildiğiniz üzere. Fakat kendisinin öne çıkmasının 300 milyar dolarlık servetinden ziyade fiziksel yapısı. Daha önce Türkiye'ye de gelen Buterin yürüyüşü ve bakışlarıyla sık sık gündem oluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Psikoterapist Sedat İrgil, Erhereum'un kurucusu Vitalik Buterin üzerinden yaptığı bir analizle, çağımızın en büyük problemlerinden biri olan ekran bağımlılığı hakkında açıklama yaptı.
Buterin’in yürüyüşündeki koordinasyonun bozukluğunun kas erimesi kaynaklı olduğunu ve sosyal gerekleri anlamadığını söyleyen İrgil, bunun günümüzde birçok çocuğun muzdarip olduğu bir problem olduğunu belirtti.
İrgil'in açıklamaları hem bilgisayarda çok fazla vakit geçirenlerin hem de ebeveynlerin dikkatini çekti.
İşte o analiz;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda