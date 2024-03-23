Ethereum'un Kurucusu Vitalik Buterin'in Analizini Yapan Psikolog Ekran Bağımlısı Çocuklar İçin Uyarıda Bulundu

Kripto para piyasasının en öne çıkan isimlerinden biti Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin bildiğiniz üzere. Fakat kendisinin öne çıkmasının 300 milyar dolarlık servetinden ziyade fiziksel yapısı. Daha önce Türkiye'ye de gelen Buterin yürüyüşü ve bakışlarıyla sık sık gündem oluyor.