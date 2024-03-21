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Bir Grup Sağlıkçıdan İlginç Deneme: Elektroşok Cihazının Kullanımını Bir Arkadaşları Üzerinde Gösterdiler

Bir Grup Sağlıkçıdan İlginç Deneme: Elektroşok Cihazının Kullanımını Bir Arkadaşları Üzerinde Gösterdiler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 16:53

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Tıp hem oldukça zor hem de gizemli ve heyecan verici bir alan. Bu nedenle, tıp alanı, hem zorluğu hem de gizemi ile birlikte, her zaman büyüleyici ve heyecan verici bir disiplin olarak kabul edilir. İnsan vücudunu keşfetmek, yaşamı daha yakından tanımak anlamına da geldiği için tıp dünyasıyla ilgili öğrenilen her bilgi insana yepyeni bir bakış açısı kazandırabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emir.codar/vi...
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Ritim bozukluğu olan hastalar için kullanılan elektroşok uygulamasını göstermek isteyen bir grup sağlıkçı ilginç bir videoya imza attı.

Ritim bozukluğu olan hastalar için kullanılan elektroşok uygulamasını göstermek isteyen bir grup sağlıkçı ilginç bir videoya imza attı.

Gerekli uygulamanın bir öğrenci üzerinde canlandırıldığı video izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Gerekli uygulamanın bir öğrenci üzerinde canlandırıldığı video izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

İşte o video;

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