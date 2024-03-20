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Vücudundaki Her Bir Noktayı Ayrı Ayrı Kütletebilen Kadının Videosunu İzlerken Siz de Rahatlayacaksınız

Vücudundaki Her Bir Noktayı Ayrı Ayrı Kütletebilen Kadının Videosunu İzlerken Siz de Rahatlayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 00:24

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Kayropraktik tedavi, son zamanlarda sağlık sektöründe popülerlik kazanmış bir uygulama haline geldi. Bu yöntem, özellikle ağrı ve rahatsızlık yaşayan hastalar yaygın bir seçenek. Halk arasında 'kütletme' olarak da tabir edilen bu yöntem sağlık sektöründe önemli bir yer edindi. Bunun yanında da sosyal medyada oldukça popüler.

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Bir kadın vücudundaki her noktayı ayrı ayrı kütlettiği bir video paylaştı.

Bir kadın vücudundaki her noktayı ayrı ayrı kütlettiği bir video paylaştı.

Kendi kendine bir nevi kayroptakti uygulayan kadının videosu izleyenleri de rahatlattı.

Kendi kendine bir nevi kayroptakti uygulayan kadının videosu izleyenleri de rahatlattı.

Elbette kendi başına denenmemesi gereken bu yöntem, genç kadın için bir içerik serisine dönüştü.

İşte o video;

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