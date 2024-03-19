Turistik Bir Bölgede Videoların Drone ile Çekilmiş Gibi Görünmesi İçin Yapılanları Şaşkınlıkla İzleyeceksiniz

Sosyal medya platformlarındaki görsel paylaşım tutkusu, bireyleri anlamsız bir rekabete itiyor. Bu durum, sosyal medyanın kullanım amacını ve dinamiklerini değiştiriyor, bireylerin sosyal medya etkileşimlerini ve davranışlarını şekillendiriyor. Aynı zamanda bu durum, ilginç iş kollarının doğmasına da sebebiyet veriyor.