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Turistik Bir Bölgede Videoların Drone ile Çekilmiş Gibi Görünmesi İçin Yapılanları Şaşkınlıkla İzleyeceksiniz

Turistik Bir Bölgede Videoların Drone ile Çekilmiş Gibi Görünmesi İçin Yapılanları Şaşkınlıkla İzleyeceksiniz

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 22:15

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Sosyal medya platformlarındaki görsel paylaşım tutkusu, bireyleri anlamsız bir rekabete itiyor. Bu durum, sosyal medyanın kullanım amacını ve dinamiklerini değiştiriyor, bireylerin sosyal medya etkileşimlerini ve davranışlarını şekillendiriyor. Aynı zamanda bu durum, ilginç iş kollarının doğmasına da sebebiyet veriyor.

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Filipinler'de bir manzaraya karşı çekilen görüntülerin Drone ile çekilmiş gibi görünmesi için ilginç bir yöntem bulundu.

Filipinler'de bir manzaraya karşı çekilen görüntülerin Drone ile çekilmiş gibi görünmesi için ilginç bir yöntem bulundu.

İnsanların koşarak videoya done efekti vermeye çalıştığı anları bazıları yaratıcı bulurken bazılarına ise oldukça saçma geldi.

İnsanların koşarak videoya done efekti vermeye çalıştığı anları bazıları yaratıcı bulurken bazılarına ise oldukça saçma geldi.

İşte o görüntüler;

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