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ABD Ordusu'na Katılan Bir Türk Oradaki Askerlik Sürecinin Tüm Detaylarını Gösterdi

ABD Ordusu'na Katılan Bir Türk Oradaki Askerlik Sürecinin Tüm Detaylarını Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.03.2024 - 22:58

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Askerlik hizmeti, her ülkenin kendine özgü bir sistemle yürüttüğü bir sisteme sahip. Bu sistemler, ülkelerin tarihsel, sosyal ve politik koşullarına göre şekillenen çeşitli faktörlere bağlı olarak birbirinden farklılık gösterir. Bu çeşitlilik, bazen zorunlu hizmet sürelerinde, bazen de askerlik hizmetinin nasıl yerine getirileceği konusunda kendini gösterir.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4bEsJ...
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ABD Ordusu'na katılan bir Türk, askerliğini yaptığı yeri paylaştı.

ABD Ordusu'na katılan bir Türk, askerliğini yaptığı yeri paylaştı.

Yemeklerden kişisel alanlara kadar her şeyin ülkemizden çok farklı olduğu sistem, özellikle askerlik görevini yerine getirmiş olanların dikkatini çekti.

Yemeklerden kişisel alanlara kadar her şeyin ülkemizden çok farklı olduğu sistem, özellikle askerlik görevini yerine getirmiş olanların dikkatini çekti.

İşte o video;

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