ABD Ordusu'na Katılan Bir Türk Oradaki Askerlik Sürecinin Tüm Detaylarını Gösterdi

Askerlik hizmeti, her ülkenin kendine özgü bir sistemle yürüttüğü bir sisteme sahip. Bu sistemler, ülkelerin tarihsel, sosyal ve politik koşullarına göre şekillenen çeşitli faktörlere bağlı olarak birbirinden farklılık gösterir. Bu çeşitlilik, bazen zorunlu hizmet sürelerinde, bazen de askerlik hizmetinin nasıl yerine getirileceği konusunda kendini gösterir.